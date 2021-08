5 grunner til å tegne barneforsikring

1. Ved varig uførhet på grunn av sykdom eller ulykke vil barnet få utbetalt en «startkapital» ved 18 års alder

2. Utbetaling av dagpenger ved alvorlig sykdom gir foreldre mulighet til å ta mer fri fra jobb for å være sammen med barnet

3. Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke

4. Utbetaling til nødvendig ombygging av bolig for å tilpasse til f.eks. rullestolbruk etter ulykke eller sykdom

5. Ved utvalgte alvorlige sykdommer utbetales en forsikringssum som kan brukes til det man ønsker

Barneforsikring gir økonomisk trygghet for både barn og foreldre, og er ment som et supplement til de offentlige ytelsene som er relativt lave for unge mennesker.