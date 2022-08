Det er som tidligere nevnt gode ordninger i Norge. Likevel er det slik at i noen tilfeller kan offentlige ytelser (fra NAV) utebli eller oppleves for lave.

Det er her barneforsikringen kan komme til god nytte for foreldre og barn som har havnet i en vanskelig situasjon. Den er ment som et supplement til de offentlige ytelsene som kan være lave, spesielt for unge. Barneforsikringen gir derfor en økonomisk trygghet for både barn og foreldre.