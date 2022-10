Fraråder denne typen strømsparing

Hvis det ikke holdes tilstrekkelig varme i rom med tilknytning til vannrør, vil det kunne bli frost i rørene, som igjen kan føre til at rørene sprekker. Når mildværet kommer og isen tiner er vannlekkasjen et faktum.

- Av og til skjer dette i tomme, forlatte bygninger uten tilsyn, for eksempel hytter eller forsamlingslokaler. Da kan konsekvensene bli veldig store fordi vannlekkasjen får stå uoppdaget i lengre tid, sier Skofteland.

Om en bygning forlates for en periode på mer enn tre dager, er det også et veldig godt forebyggende tiltak å stenge hovedstoppekranen. I tillegg er det viktig å tappe røropplegget og tilknyttede installasjoner for vann.