Nå må du ha egen forsikring på elsparkesykkel

Det er bare lovlige kjøretøy som kan forsikres. Et av kravene til at kjøretøyet skal være lovlig er at det må være sperret for hastighet over 20 km/t.

Les om tekniske krav på Statens Vegvesen sine nettsider

Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet, men hvis eieren er under 18 år må foresatte kjøpe forsikringen i sitt navn.

