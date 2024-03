Svindel - et stort samfunnsproblem

Tyver som sier at de ringer fra banken, politiet eller Økokrim kan forsøke å lokke deg til å oppgi passordet til din BankID. I verste fall kan de tømme bankkontoen din uten at du merker det.

En annen metode er at de utgir seg å være fra bankens sikkerhets-avdeling og forteller at du er i ferd med å bli svindlet eller hacket. De sier at du må overføre pengene til en «sikker konto». I virkeligheten overfører du pengene dine rett til de kriminelle i stedet.

Dette gjør du for sikre deg:

Aldri oppgi passord til noen. Ingen seriøse aktører vil be deg om dine passord eller BankID. Er du i tvil om en melding eller telefonoppringning er ekte eller falsk, ikke gjør noe som helst, men snakk med noen du stoler på.

En god tommelfingerregel er å aldri klikke på lenker i meldinger eller e-poster, men heller gå via hovedsiden til aktøren eller ringe hovednummeret deres. Det er veldig sjelden at noe haster så mye at du ikke kan undersøke først om henvendelsen er ekte.

Kilder: Tenerity og Telenor